Dans les coulisses du musée récolement, coups de coeur et (re)découvertes Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale Épernay

Dans les coulisses du musée récolement, coups de coeur et (re)découvertes

Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale 13 Avenue de Champagne Épernay Marne

Le récolement des collections d’un musée est une opération permettant de contrôler la présence des œuvres d’art inscrites à l’inventaire. Engagé par le musée depuis 2022, il permet de dresser un état précis des collections et parfois de faire de jolies (re)découvertes dans les réserves.

Cette conférence sera ainsi l’occasion de faire partager les coulisses de cette opération ainsi que quelques coups de cœur de l’équipe.

Par l’équipe de la Régie des collections du musée

Accès libre .

