Dans les coulisses du renouveau du Muséum d’Histoire naturelle Muséum d’Histoire naturelle de Nice Nice

Dans les coulisses du renouveau du Muséum d’Histoire naturelle Muséum d’Histoire naturelle de Nice Nice samedi 20 septembre 2025.

Dans les coulisses du renouveau du Muséum d’Histoire naturelle 20 et 21 septembre Muséum d’Histoire naturelle de Nice Alpes-Maritimes

Le rendez-vous sera devant l’entrée du musée. Le contenu et les modalités de cette visite ne sont pas adaptés aux enfants de moins de 6 ans. Il ne sera pas possible de stocker une poussette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:25:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:55:00

A l’occasion du renouveau du Muséum d’Histoire naturelle de Nice, nous vous proposons de lever le voile sur les transformations en cours. Nous pousserons les portes d’accès aux zones restreintes pour espionner l’avancée des travaux et certains spécimens en avant-première. C’est toute une partie méconnue de nos activités que vous découvrirez lors de cette visite dans les coulisses du Muséum.

Muséum d’Histoire naturelle de Nice 60 Boulevard Risso, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497134680 https://www.nice.fr/lieux/museum-dhistoire-naturelle [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-museesnice.tickeasy.com/fr-FR/produit?site=2316454614640400055&famille=2316558673500400049 »}] La région de Nice, située à la rencontre des Alpes et de la Méditerranée, entre l’Europe et l’Afrique, constitue un carrefour biologique d’une importance capitale pour l’étude de la faune et de la flore mondiales. Bus, Tram, parking à proximité

A l’occasion du renouveau du Muséum d’Histoire naturelle de Nice, nous vous proposons de lever le voile sur les transformations en cours. Nous pousserons les portes d’accès aux zones restreintes pour…

Ville de Nice