Dans les coulisses d’un métier pas comme les autres, instructrice d’astronautes !, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Dans les coulisses d’un métier pas comme les autres, instructrice d’astronautes ! Mardi 10 mars, 18h30 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Rencontre

Dans le cadre de l’opération Les femmes scientifiques sortent de l’ombre 2026, le Quai des Savoirs et la Cité de l’espace s’associent pour proposer une rencontre privilégiée avec Laura André-Boyet, seule instructrice d’astronautes française en Europe. Venez découvrir son parcours inspirant, et son rôle central dans la préparation et l’entraînement des astronautes du monde entier se rendant sur la Station Spatiale Internationale.

Une session de dédicaces de son dernier livre, “Open Space. Ma trajectoire spatiale”, sera proposée à la boutique du Quai avant la rencontre.

Intervenante : Laura André-Boyet, instructrice d’astronautes au Centre Européen des astronautes (EAC) de l’Agence Spatiale Européenne (ESA)

Modérateurs de la rencontre : Christophe Chaffardon, Directeur Education Sciences et Culture chez SEMECCEL – Cité de l’espace / L’Envol des Pionniers et Marina Léonard, responsable du service programmation, création et médias du Quai des savoirs

Partenaire : Cité de l’espace

10 mars de 18h30 à 20h

gratuit, entrée libre dans la limite des places disponibles

tout public

lieu : Café Euclide, 39 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse, à coté de l’entrée du Quai des Savoirs

Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre », retrouvez également :

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d'exposition, d'expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

Rencontre avec Laura André-Boyet, instructrice d’astronautes au Centre Européen des astronautes de l’Agence Spatiale Européenne. Dans le cadre du cycle « Les femmes scientifiques sortent de l’ombre ». femmes scientifiques rencontres

