Dans les coulisses d’une scène nationale contemporaine Théâtre de l’ACB Scène Nationale Bar-le-Duc

Dans les coulisses d'une scène nationale contemporaine
Samedi 20 septembre

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Guidés par un régisseur de l’ACB, les visiteurs découvrent les coulisses d’un théâtre contemporain, construit en 2005 à l’emplacement de l’ancienne salle Theuriet. Cette visite permet d’explorer la scène, la salle, les loges, les espaces techniques et d’aborder les enjeux de la régie, de l’accueil des artistes et de la diffusion.

L'Action Culturelle du Barrois (ACB) est créée en 1971, et est labellisée « scène nationale » en 1991 lors de la création de ce réseau. Depuis 2005, à l'emplacement de l'ancienne salle Theuriet, le théâtre est installé dans un nouveau bâtiment construit par le cabinet d'architecture AAD (architectes : Patrick Fagnoni et Blandine Roche). Les missions du théâtre sont de soutenir la création contemporaine des arts de la scène et des arts plastiques et de favoriser le développement culturel sur le territoire du Barrois.

© Stéphane Mikaelis