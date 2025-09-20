Dans les coulisses la Gaîté Lyrique, un lieu chargé d’histoire(s) La Gaîté Lyrique Paris

Dans les coulisses la Gaîté Lyrique, un lieu chargé d’histoire(s) Samedi 20 septembre, 14h30, 15h45, 17h00, 18h15 La Gaîté Lyrique Paris

Gratuit, inscription : https://billetterie.seetickets.fr/journee-europeenne-du-patrimoine-visite-commentee-du-batiment-rencontre-tout-public-css5-gaitelyriqueweb-pg51-ei1077121.html

Venez découvrir la Gaîté Lyrique, ses coulisses et son histoire ! Aujourd’hui tourné vers la création et l’engagement avec le projet Fabrique de l’époque, le lieu a bien évolué depuis le temps des opérettes…

Établissement culturel de la Ville de Paris depuis 2011, la Gaîté Lyrique raconte une histoire longue et mouvementée, étendue sur trois siècles, allant des opérettes d’Offenbach à la pluridisciplinarité du projet Fabrique de l’époque (en passant par d’autres épisodes, comme le parc d’attractions Planète Magique…), via le prisme constant des pratiques populaires. C’est aussi un bâtiment historique dont les époques continuent de dialoguer, et que l’architecte Manuelle Gautrand a entièrement repensé dans les années 2000 sous l’impulsion de la Ville de Paris, avant la réouverture du lieu sous sa forme actuelle.

Visite du bâtiment

L’équipe de la Gaîté Lyrique vous propose une déambulation curieuse et conviviale dans le bâtiment. Elle vous présentera les différents espaces de programmation (parfois non accessibles au public), les péripéties de l’histoire du bâtiment et le projet de la Fabrique de l’époque. Avec le projet Fabrique de l’époque, la Gaîté Lyrique dédie aujourd’hui son activité à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Main dans la main avec les artistes, les activistes, les penseurs et penseuses, les acteurs et actrices du changement, la Gaîté Lyrique – Fabrique de l’époque propose de nouvelles façons de créer et d’agir ensemble.

Peu d'autres lieux parisiens peuvent se vanter d'une histoire aussi tumultueuse : enregistrant parmi les plus fortes recettes de tous les lieux parisiens pendant la Commune de Paris, célébrant le soixante-dixième anniversaire de Victor Hugo, abritant des ballets russes de passage à Paris dans les années 1920… Le théâtre de la Gaîté fût pillé pendant l'Occupation. Dans les années 1970, on y vit même s'installer une école du cirque qui y avait aménagé des écuries pour ses éléphants dans les combles ! Au début des années 1980, le dôme magistral de la salle menaçant de s'effondrer, on dût se résoudre à bétonner une partie de la grande salle. Elle fût bientôt détruite par le parc d'attraction en plein Paris « Planète Magique », ouvert l'espace de quelques semaines en 1989. Depuis lors, la Gaîté Lyrique était en sommeil, la poussière recouvrant peu à peu ce lieu central de la vie culturelle parisienne. La situation perdura jusqu'à ce qu'en 2002, la Mairie de Paris ne décide d'y implanter un nouvel établissement culturel destiné aux cultures numériques et aux musiques actuelles. Le projet, tout en étant innovant, respecte les parties historiques du bâtiment et a pour objectif de proposer un bâtiment dont les équipements constituent une véritable « boîte à outils » pour les artistes qui souhaitent l'investir. Désormais dédiée aux cultures numériques, la Gaîté lyrique explore de manière transversale tous les champs de la création et des nouveaux média, en favorisant des connexions privilégiées entre eux. Ainsi, elle met l'accent sur les croisements de disciplines à travers la musique, le graphisme, le jeu vidéo, le cinéma, en passant par le théâtre, la danse, la mode, le design, l'architecture…, et propose des manifestations et des activités à la mesure de la révolution numérique qui s'opère et à son ancrage dans la société.

