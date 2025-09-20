Dans les entrailles du barrage Barrage de joux Joux

Dans les entrailles du barrage Barrage de joux Joux samedi 20 septembre 2025.

Samedi 20 septembre, 09h00, 10h30, 14h00, 15h30

La visite est gratuite mais les places sont limitées. Age minimum requis pour la visite : 7 ans. La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le barrage, dont la construction a démarré en 1901 témoigne de l’incroyable développement industriel qu’a connu Tarare entre le 19e et le 20e siècle.

Plongez dans l’histoire de l’environnement et découvrez cet ouvrage aussi imposant que méconnu construit au début du siècle dernier ! Le barrage vous livrera exceptionnellement, ses secrets. Le Syndicat mixte des eaux de la région de Tarare (Smert) et Véolia vous emmènent dans cette découverte.

Barrage de joux
Barrage
69170 Joux
Rhône
Auvergne-Rhône-Alpes

Syndicat mixte des Eaux de la région de Tarare