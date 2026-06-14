Roquebrun

DANS LES ÉTOILES

Rue du Temps libre Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Observations des astres à l’oeil nu et au télescope, animée par le club Caroux étoile

Observations des astres à l’oeil nu et au télescope, animée par le club Caroux étoile .

Rue du Temps libre Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00

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English : DANS LES ÉTOILES

Stargazing with the naked eye and through a telescope, hosted by the Caroux Étoile Club

L’événement DANS LES ÉTOILES Roquebrun a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC