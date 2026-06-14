DANS LES ÉTOILES Roquebrun
DANS LES ÉTOILES Roquebrun vendredi 31 juillet 2026.
Roquebrun
DANS LES ÉTOILES
Rue du Temps libre Roquebrun Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Observations des astres à l’oeil nu et au télescope, animée par le club Caroux étoile
Observations des astres à l’oeil nu et au télescope, animée par le club Caroux étoile .
Rue du Temps libre Roquebrun 34460 Hérault Occitanie +33 4 67 97 88 00
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English : DANS LES ÉTOILES
Stargazing with the naked eye and through a telescope, hosted by the Caroux Étoile Club
L’événement DANS LES ÉTOILES Roquebrun a été mis à jour le 2026-06-14 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
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