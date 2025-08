DANS LES ETOILES : UNE RENCONTRE ENTRE FLORIANE SOULAS ET JEAN KRUG Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Floriane Soulas est autrice de science-fiction, ingénieure en génie mécanique et membre du comité littéraire des Utopiales.

Née en 1989, Floriane Soulas a fait une entrée remarquée dans les littératures de l’Imaginaire avec son premier roman « Rouille » (Scrineo, 2018) couronné par le Prix ActuSF de l’Uchronie, le Prix Imaginales des Lycéens et le Prix Chrysalis – European Society of Science-Fiction. Après des études en école d’ingénieur, elle obtient un doctorat en génie mécanique, mais la littérature qu’elle dévore dès son plus jeune âge la rattrape. De son amour pour les auteurs du XIXe (Zola et Hugo) et les grands maîtres de la science-fiction (Asimov et Orwell) naîtra « Rouille« , récit steampunk. L’année suivante, elle emmène ses lecteurs dans la fantasy d’un Japon médiéval avec « Les Noces de la Renarde » (Scrineo, 2019). En 2021, elle publie son premier roman SF, « Les Oubliés de l’Amas » (Scrineo, 2021), lauréat du Prix des Utopiales 2022. Elle poursuit ensuite son parcours d’autrice avec « Tonnerre sous les ruines » (Argyll, 2023), un sombre roman de fantasy, et vient de faire paraitre « Soma« , une texte cyberpunk féministe (Robert Laffont, 2025).

Elle co-organise par ailleurs, depuis 2024, la programmation littéraire du festival des Utopiales, dont le but est de faire dialoguer science et science-fiction.

Jean Krug est auteur de science-fiction et glaciologue.

Après un

doctorat en glaciologie, sa passion pour le froid a conduit Jean Krug jusqu’aux

terres gelées de l’Antarctique, du Groenland et de l’Alaska. Happé par le virus

des pôles, il y retourne chaque année comme guide naturaliste, pour arpenter la

glace et y présenter ses conférences scientifiques.

Et quand il rentre chez lui, à Lyon, il écrit. Sur la glace, le climat, la

révolte et les temps qui changent. Après « Le Chant des glaces » (Critic), nominé

au prix des Utopiales 2021, « La Cité d’ivoire » (Critic, 2023) et « La Couleur du

froid« (Critic, 2024), il publie en août

2025 « Le chant des glaces » (Argyll), son premier roman historique sur les

traces de l’expédition nationale antarctique suédoise.

Le temps d’une soirée, la bibliothèque Marguerite Audoux vous propose de faire dialoguer science et imaginaire. Nos deux auteurs de science-fiction écrivent du space opera, et ont des formations et des métiers scientifiques.

Cette conférence sera modérée par Solène Dubois et se déroulera dans le cadre croisé de « l’Automne de la science », consacré cette année à l’espace, et du « Mois de l’imaginaire ».

Le samedi 18 octobre 2025

de 18h00 à 20h30

gratuit

réservation obligatoire au : 01 44 78 55 20

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

+33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/marguerite.audoux/?locale=fr_FR