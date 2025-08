Dans les forêts Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage

Dans les forêts Ciné-conférence Espace Culturel et de Congrès Beauséjour Châtelaillon-Plage mardi 4 novembre 2025.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Ciné-conférence du label Altaïr conférences, « Dans les forêts, De la Bretagne aux Pyrénées » en présence du réalisateur pour présenter le film, Mardi 4 novembre 2025, à 14h30 à Beauséjour à Châtelaillon-Plage.

Espace Culturel et de Congrès Beauséjour 51, boulevard de la République Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 49 50

English :

Ciné-conférence by Altaïr conférences, « Dans les forêts, De la Bretagne aux Pyrénées » with the director to present the film, Tuesday, November 4, 2025, at 2.30pm at Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

German :

Filmkonferenz des Labels Altaïr conférences, « Dans les forêts, De la Bretagne aux Pyrénées » in Anwesenheit des Regisseurs zur Vorstellung des Films, Dienstag, 4. November 2025, um 14.30 Uhr in Beauséjour in Châtelaillon-Plage.

Italiano :

Ciné-conférence di Altaïr conférences, « Dans les forêts, De la Bretagne aux Pyrénées » alla presenza del regista che presenterà il film, martedì 4 novembre 2025, alle 14.30 al Beauséjour di Châtelaillon-Plage.

Espanol :

Ciné-conférence del sello Altaïr conférences, « Dans les forêts, De la Bretagne aux Pyrénées » en presencia del director para presentar la película, martes 4 de noviembre de 2025, 14:30 h en el Beauséjour de Châtelaillon-Plage.

