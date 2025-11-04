DANS LES FÔRÊTS De la Bretagne aux Pyrénées Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-11-04

fin : 2025-11-04

2025-11-04

Un film d’Elise et Louis-Marie Blanchard

Qu’est-ce qu’une forêt ? Peut-on exploiter la forêt de manière écologique ? Quelle place notre société est-elle prête à accorder à la « nature sauvage » ? Quelle est notre relation avec les autres êtres vivants ?

La forêt, qui couvre aujourd’hui un tiers du territoire français est un endroit à la fois familier et mystérieux, lieu des peurs, des mythes et de l’imagination, mais aussi lieu de ressources indispensables et écosystème fragile, qu’il convient de protéger et de faire prospérer. .

Place Denfert Rochereau Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

