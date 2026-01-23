DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 29 EUR

Début : 2026-02-13 20:30:00

fin : 2026-02-13 21:40:00

2026-02-13

Le texte de Sylvain Tesson s’est imposé comme un classique contemporain, véritable récit fondateur devenu emblématique d’un besoin profond de retour à l’essentiel.

William Mesguich incarne l’écrivain-aventurier parti s’isoler six mois dans une cabane, au bord du lac Baïkal, loin du tumulte de la ville. Une expérience radicale, poétique et existentielle qu’il restitue avec une intensité rare.

Un spectacle d'une grande délicatesse, à la fois philosophique, sensible et profondément humain, qui interroge notre rapport au monde, au temps, à la solitude.

ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39

Sylvain Tesson?s text has established itself as a contemporary classic, a veritable founding story that has become emblematic of a profound need to return to basics.

