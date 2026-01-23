DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE ALTIGONE Saint-Orens-de-Gameville vendredi 13 février 2026.
DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 29 EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 20:30:00
fin : 2026-02-13 21:40:00
Date(s) :
2026-02-13
Le texte de Sylvain Tesson s’est imposé comme un classique contemporain, véritable récit fondateur devenu emblématique d’un besoin profond de retour à l’essentiel.
William Mesguich incarne l’écrivain-aventurier parti s’isoler six mois dans une cabane, au bord du lac Baïkal, loin du tumulte de la ville. Une expérience radicale, poétique et existentielle qu’il restitue avec une intensité rare.
Un spectacle d’une grande délicatesse, à la fois philosophique, sensible et profondément humain, qui interroge notre rapport au monde, au temps, à la solitude. 25 .
ALTIGONE 1B Place Jean Bellières Saint-Orens-de-Gameville 31650 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 39 17 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sylvain Tesson?s text has established itself as a contemporary classic, a veritable founding story that has become emblematic of a profound need to return to basics.
L’événement DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE Saint-Orens-de-Gameville a été mis à jour le 2026-01-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE