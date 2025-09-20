Dans les galeries oubliées de Bonifacio ! Découvrez le patrimoine architectural militaire méconnu Magasin Utile Bonifacio / Bunifaziu

Dans les galeries oubliées de Bonifacio ! Découvrez le patrimoine architectural militaire méconnu 20 et 21 septembre Magasin Utile Corse-du-Sud

Limitée à 15 personnes. Plus d’infos au 04.95.73.11.88

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

→Samedi 20 et dimanche 21 septembre – visites 9h30 et 10h30 – à partir de 10 ans – RDV Parking Utile Bonifacio Route de Sant’Amanza – 15 personnes. Temps de visite : 45 m .

En lien avec la thématique nationale des Journées Européennes du Patrimoine 2025 autour du patrimoine architectural, M. Tercé, notre infatigable « greeter » et lieutenant-colonel à la retraite, vous invite cette fois à découvrir un pan méconnu de l’architecture militaire : un ancien dépôt de munitions, constitué d’anciennes galeries creusées dans la roche calcaire.

En 1937, le génie militaire entreprend la construction d’un dépôt souterrain au départ de la vallée de Saint-Julien. Deux galeries de 75 mètres de long s’enfoncent sous la colline et sont reliées par quatre salles de stockage, dont les deux principales, vastes de 25 mètres sur 5, témoignent de l’ambition du projet… jamais totalement achevé.

Une époque révolue de l’histoire de Bonifacio, où le temps semble s’être arrêté.

→ Visite non conseillée pour les personnes souffrant de claustrophobie. Prêt de lampes frontales. Prévoir des chaussures adaptées.

Magasin Utile Bonifacio, lieu dit orenaggio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse

