Dans les lacs de Saint Namphaise exposition photos de l’artiste Bernard Roux Médiathèque intercommunale Montcuq-en-Quercy-Blanc 1 juillet 2025 07:00

Lot

Dans les lacs de Saint Namphaise exposition photos de l’artiste Bernard Roux Médiathèque intercommunale 6 Place de la Halle aux Grains Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-01

Exposition photos de Bernard Roux à la Médiathèque de Montcuq

Présence de l’auteur le

– mardi 15 Juillet de 16 à 18 h

– le vendredi 18 Juillet de 15 à 18 h

– le samedi 26 Juillet de 10 à 12 h

.

Médiathèque intercommunale 6 Place de la Halle aux Grains

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie +33 5 65 20 34 37

English :

Bernard Roux photo exhibition at the Médiathèque de Montcuq :

The author will be present on :

– tuesday July 15 from 4 to 6 pm

– friday July 18, 3 6 pm

– saturday July 26 from 10 to 12 h

German :

Fotoausstellung von Bernard Roux in der Mediathek von Montcuq :

Anwesenheit des Autors am :

– dienstag, 15. Juli von 16 bis 18 Uhr

– freitag, den 18. Juli von 15 bis 18 Uhr

– samstag, den 26. Juli von 10 bis 12 Uhr

Italiano :

Mostra fotografica di Bernard Roux presso la biblioteca multimediale di Montcuq:

L’autore sarà presente il :

– martedì 15 luglio dalle 16.00 alle 18.00

– venerdì 18 luglio dalle 15.00 alle 18.00

– sabato 26 luglio dalle 10.00 alle 12.00

Espanol :

Exposición fotográfica de Bernard Roux en la biblioteca multimedia de Montcuq:

El autor estará presente el :

– martes 15 de julio de 16:00 a 18:00

– viernes 18 de julio de 15 a 18 h

– sábado 26 de julio de 10:00 a 12:00

L’événement Dans les lacs de Saint Namphaise exposition photos de l’artiste Bernard Roux Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot