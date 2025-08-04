Dans les mains de Séraphine Centre Westfield Euralille Lille

Dans les mains de Séraphine 4 – 23 août Centre Westfield Euralille Lille

Dans les mains de Séraphine 4 – 23 août Centre Westfield Euralille Nord

Gratuit, en accès libre

Un chant lyrique délicat énonce des noms de fleurs et appelle les toiles à déborder hors du cadre !

Ce video mapping, inspiré de la vie et l’œuvre de la peintre Séraphine, vous invite à plonger dans l’univers brut et chatoyant de l’incroyable artiste de Senlis.

Conçues par Les Rencontres Audiovisuelles de Lille, Les Toiles animées célèbrent l’alliance du patrimoine pictural et des technologies numériques, offrant une expérience inédite au croisement de l’histoire de l’art et de l’art contemporain.

D’après Les grandes marguerites, L’Arbre de vie et L’Arbre de Paradis de Séraphine de Senlis.

Réalisation : Susie lou Chetcuti

Animation : Joanna Albert, Diane Klenes, Loan Le Hoang, Lea Miniggio, César Payrat

Musique originale : Géraldine Kwik

Chant lyrique : Isabelle Rozier

Enregistrement studio : Fred Candeille, Studio La Fabric

Avec le soutien de Westfield Euralille, fournisseur officiel de lille3000

Westfield Euralille

Cellule au rez-de-chaussée du centre

100 Avenue Willy Brandt, 59777 Lille

Métro/Tram/Bus : Gare Lille Flandres

Stations V’Lille : Flandres Euralille

Allez-y avec Ilévia : www.ilevia.fr/itineraires

Horaires

Lundi > Samedi

11h00 > 19h00

Installation à Westfield Euralille dans le cadre de Fiesta, 7ème édition de lille3000

Les rencontres audiovisuelles