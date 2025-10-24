Dans les mots de Marcelle Delpastre La Croule Peyrelevade

Dans les mots de Marcelle Delpastre Vendredi 24 octobre, 18h30 La Croule Corrèze

Gratuit sans inscription

Comment permettre aux enfants et résidant·e·s de notre territoire de rentrer dans l’œuvre de Marcelle Delpastre – cette étonnante femme poète née près de chez elles

et eux – et de la faire leur ? Le temps des vacances d’automne, le projet propose aux enfants des accueils de loisirs et aux résidents des instituts médico-sociaux de Sornac et Peyrelevade d’explorer l’œuvre de la poète limousine avec l’artiste conteuse et musicienne Mary Estrade et d’un musicien qui l’accompagne. Un voyage à travers quelques textes choisis de la poète, autour de la nature, de la magie et de la sorcellerie, vers l’écriture collective de chansons inspirées de son œuvre, leur mise en musique et en chant puis leur partage au cours d’une restitution tout public le vendredi soir.

RESTITUTION OUVERTE AU PUBLIC LE VENDREDI 24 OCTOBRE A 18H30

dans le cadre du dispositif C’est mon patrimoine, soutenu par la DRAC Nouvelle-Aquitaine

en partenariat avec La Croule

La Croule 6 impasse Bramefond, Peyrelevade 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

