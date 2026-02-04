DANS LES MYSTÈRES DE LA SANCH rue de la Miranda Perpignan
rue de la Miranda ÉGLISE SAINT JACQUES Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-02 11:00:00
fin : 2026-04-02
2026-04-02
Rendez-vous à l’Église Saint-Jacques, visite inédite à la veille du Vendredi Saint !
Visit the Church of Saint-Jacques on the eve of Good Friday!
