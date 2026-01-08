Dans les nuages Théâtre de la Reine Blanche Loudun

Dans les nuages

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Un dialogue entre quelques lectures de nouvelles et des morceaux de harpe classique et celtique

Réservation par SMS ou Helloasso .

Théâtre de la Reine Blanche Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 lareineblanche86@gmail.com

