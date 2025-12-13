Dans les nuages Saint-Amand-en-Puisaye
Dans les nuages Saint-Amand-en-Puisaye samedi 10 janvier 2026.
Tarif : 0 – 0 – EUR
Spectacle théâtral de la compagnie l’Étoffe des rêves, In cloud we trust, suivi d’un débat les nuages, zones à défendre ? Séance de dédicaces, collation offerte. .
Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festivaldelapluie58@gmail.com
