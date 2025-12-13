Dans les nuages

Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 14:00:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Spectacle théâtral de la compagnie l’Étoffe des rêves, In cloud we trust, suivi d’un débat les nuages, zones à défendre ? Séance de dédicaces, collation offerte. .

Galerie l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté festivaldelapluie58@gmail.com

English : Dans les nuages

L’événement Dans les nuages Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2025-12-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !