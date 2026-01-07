Dans les pas de Charlotte Corday | RDV Découverte Office de Tourisme de Caen la mer Caen

Dans les pas de Charlotte Corday | RDV Découverte

Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 14:00:00

fin : 2026-03-05 16:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Un itinéraire en ville dans le sillage de Charlotte Corday, l’occasion de retracer la trajectoire de celle que Lamartine surnommait l’ange de l’assassinat et de retraverser quelques-uns des grands épisodes révolutionnaires qui se sont déroulés à Caen.

Un itinéraire en ville dans le sillage de Charlotte Corday, l’occasion de retracer la trajectoire de celle que Lamartine surnommait l’ange de l’assassinat et de retraverser quelques-uns des grands épisodes révolutionnaires qui se sont déroulés à Caen.

Une visite guidée menée par Pierre Bonard.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 14 janvier 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A city tour in the wake of Charlotte Corday, a chance to retrace the career of the woman Lamartine nicknamed the angel of assassination and retrace some of the major revolutionary events that took place in Caen.

L’événement Dans les pas de Charlotte Corday | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Caen la Mer