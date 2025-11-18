Dans les pas de Georges Simenon à Caen | RDV Découverte Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer Caen

Dans les pas de Georges Simenon à Caen | RDV Découverte

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 14:00:00

fin : 2025-11-18 16:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Simenon a situé six de ses romans à Caen ou dans ses environs ; dans ces romans -policiers ou non-il règne une atmosphère particulière, où il pleut toujours, dans ce Caen d’avant-guerre qui nous fait rêver. Une visite proposée par Pierre Bonard.

Je suis allé à Caen une douzaine de fois, car j’y ai une tante, une sœur qui a épousé un marchand de porcelaine de la rue Saint-Jean. Vous voyez certainement sa boutique, à une centaine de mètres de l’Hôtel de France, là où le tram frôle le trottoir de si près que les passants sont obligés de coller aux maisons … Chaque fois que je suis allé à Caen, il pleuvait. Et j’aime la pluie de votre ville. Je l’aime d’être fine, douce et silencieuse, je l’aime pour le halo qu’elle met sur le paysage, pour le mystère dont elle entoure, au crépuscule, les passants.

Simenon a situé six de ses romans à Caen ou dans ses environs ; dans ces romans -policiers ou non-il règne une atmosphère particulière, où il pleut toujours, dans ce Caen d’avant-guerre qui nous fait rêver. Une visite proposée par Pierre Bonard.

Informations pratiques

Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.

La billetterie ouvre le 16 octobre 2025, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .

Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer 12 Place Saint-Pierre Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr

English : Dans les pas de Georges Simenon à Caen | RDV Découverte

Simenon set six of his novels in or near Caen, and in these novels detective stories and others there’s a special atmosphere, where it’s always raining, in the pre-war Caen of our dreams. A visit suggested by Pierre Bonard.

German : Dans les pas de Georges Simenon à Caen | RDV Découverte

Simenon hat sechs seiner Romane in Caen oder seiner Umgebung angesiedelt. In diesen Romanen ob Krimi oder nicht herrscht eine besondere Atmosphäre, in der es immer regnet, in diesem Caen der Vorkriegszeit, das uns zum Träumen bringt. Eine von Pierre Bonard vorgeschlagene Führung.

Italiano :

Simenon ha ambientato sei dei suoi romanzi a Caen o nei suoi dintorni; in questi romanzi, che siano gialli o meno, regna un’atmosfera particolare, dove piove sempre, nella Caen d’anteguerra che ci fa sognare. Una visita suggerita da Pierre Bonard.

Espanol :

Simenon ambientó seis de sus novelas en Caen o sus alrededores; en estas novelas, detectivescas o no, reina una atmósfera especial, donde siempre llueve, en el Caen de antes de la guerra que nos hace soñar. Una visita propuesta por Pierre Bonard.

L’événement Dans les pas de Georges Simenon à Caen | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Caen la Mer