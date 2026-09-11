Dans les pas de Jean Genet, Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan, Alligny-en-Morvan

dimanche 20 septembre 2026 · Musée des Nourrices et des Enfants de l'Assistance publique - Écomusée du Morvan · Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Dans les pas de Jean Genet Dimanche 20 septembre, 14h30 Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan Nièvre

Chaussures de marche, pas de difficulté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une déambulation sur les lieux qui ont inspiré l’écrivain Jean Genet à Alligny-en-Morvan où pupille de l’Assistance Publique, il a été placé : lecture de textes, citation, correspondance, … la déambulation s’appuie sur le livret « Dans les pas de Jean Genet » illustré de textes et de photos anciennes.

Musée des Nourrices et des Enfants de l’Assistance publique – Écomusée du Morvan Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 05 https://www.museedesnourrices.fr/ https://www.facebook.com/museedesnourrices Lieu de mémoire et d’expression à travers ses 200 m² d’exposition, le musée évoque la vie des enfants de l’assistance placés dans le Morvan, des familles qui les ont accueillis et des « nourrices sur lieu ». Deux siècles de l’histoire locale sont mis en regard des évolutions de la société et de l’administration publique.

Pensé comme un véritable lieu de vie, le musée héberge en son sein un café et trois chambres d’hôtes. Du 1er mars au 11 novembre : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 18h, fermé le samedi matin | Tarif : 6 € | Tarif réduit : 3,5 € (hors JEP) | Café-boutique sur place.

Une déambulation sur les lieux qui ont inspiré l’écrivain Jean Genet à Alligny-en-Morvan où pupille de l’Assistance Publique, il a été placé : lecture de textes, citation, correspondance, … la sur…

©musée des nourrices et des enfants de l’Assistance Publique