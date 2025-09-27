DANS LES PAS DE MAILLOL ET PICASSO À PERPIGNAN VISITE GUIDÉE Perpignan
21 Rue Mailly Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 13 – 13 – 13
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Musée d’art Hyacinthe Rigaud Samedis 27 septembre à 16h00
21 Rue Mailly Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 19 83 contact@musee-rigaud.fr
English :
? Musée d’art Hyacinthe Rigaud Saturdays, September 27 at 4:00 pm
German :
? Kunstmuseum Hyacinthe Rigaud Samstage, 27. September um 16:00 Uhr
Italiano :
? Musée d’art Hyacinthe Rigaud sabato 27 settembre alle 16.00
Espanol :
? Museo de Arte Hyacinthe Rigaud Sábado 27 de septiembre a las 16.00 h
