Dans les pas de Mozart Rouen

Dans les pas de Mozart

93 Rue du Général Leclerc Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Entrez dans l’univers d’un génie dont la musique n’a jamais cessé d’émerveiller. Mozart, figure solaire, compositeur précoce et infatigable, a laissé une œuvre d’une richesse inouïe.

Marcher dans les pas de Mozart, c’est aller à la rencontre d’un artiste hors normes qui a su rester un enfant tout en devenant l’un des plus grands génies de la musique classique. Sans jargon ni leçon, ce spectacle mêlant musique, récit et projections réunit une douzaine de chefs-d’œuvre, des premiers menuets aux œuvres de sa maturité. Un concert qui dévoile mille facettes de son génie, parfois en résonance avec d’autres voix, comme celle de Rameau.

Ensemble de l’Opéra Normandie Rouen .

93 Rue du Général Leclerc Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@oonr.fr

