« Dans les pas de Roger » – programmation Cont’o’folies 2026, MJC Centre Social Raymond Trencavel, Béziers

« Dans les pas de Roger » – programmation Cont’o’folies 2026 Jeudi 9 avril, 18h30 MJC Centre Social Raymond Trencavel Hérault

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-09T18:30:00+02:00 – 2026-04-09T20:00:00+02:00

Chantal Ferrier est avant tout une joueuse de mots : elle écrit, joue seule en scène et conte seule ou avec d’autres. Son pays natal, sa terre de cœur c’est la Lozère.

C’est sur les chemins de celle-ci que nous la suivons. À ses côtés, plaçons nos pas dans les traces de Roger Lagrave, grand collecteur de la mémoire des Cévennes et de la Lozère.

Dans son chaudron, une potion enchanteresse pour les petits comme pour les grands. Des loups, des fées le tout pimenté par des morceaux historiques, musicaux ou culinaires et épicé de l’humour et de l’imaginaire de Chantal Ferrier.

MJC Centre Social Raymond Trencavel 13 Boulevard Duguesclin, 34500, BÉZIERS Béziers 34500 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 67 31 27 34 »}, {« type »: « email », « value »: « infos@mjc-beziers.org »}]

Chantal Ferrier place ses pas dans ceux de Roger Lagrave, pour nous mener en musique et par le conte, sur les chemins de la Lozère et des Cévennes. Un spectacle familial entre français et occitan. contes Roger Lagrave

Pauline Dupin