Dans les pas de So marche solidaire pour la santé environnementale Le Mont-Saint-Michel

Du Mont St Michel à Caen un parcours de 12 jours en itinérance.

Depuis 2015, l’association Sur les Pas de SO organise des marches solidaires associées à des conférences pour soutenir une cause de santé publique.

En 2025, l’association Sur les pas de SO fête ses 10 ans avec 12 jours de marche solidaire pour la santé environnementale « Prévention santé, territoires et environnement »

Du 15 au 26 août, vous pouvez participer une journée, plusieurs jours ou pour l’intégralité du parcours du Mont St Michel à Caen.

Le Mont-Saint-Michel 50170 Manche Normandie

English : Dans les pas de So marche solidaire pour la santé environnementale

From Mont St Michel to Caen: a 12-day itinerary.

Since 2015, the Sur les Pas de SO association has been organizing solidarity walks combined with conferences to support a public health cause.

In 2025, the Sur les pas de SO association celebrates its 10th anniversary with a 12-day walk in support of environmental health: « Health prevention, territories and the environment »

From August 15 to 26, you can take part: for one day, several days or the whole route from Mont St Michel to Caen.

German :

Vom Mont St Michel nach Caen: eine 12-tägige Wanderroute.

Seit 2015 organisiert der Verein Sur les Pas de SO Solidaritätsmärsche, die mit Konferenzen verbunden sind, um ein Anliegen der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen.

2025 feiert der Verein Sur les pas de SO sein 10-jähriges Bestehen mit einem 12-tägigen Solidaritätsmarsch für die Umweltgesundheit: « Prévention santé, territoires et environnement » (Gesundheitsvorsorge, Gebiete und Umwelt)

Vom 15. bis 26. August können Sie teilnehmen: einen Tag, mehrere Tage oder für die gesamte Strecke vom Mont St Michel bis Caen.

Italiano :

Da Mont St Michel a Caen: un itinerario di 12 giorni.

Dal 2015, l’associazione Sur les Pas de SO organizza passeggiate solidali abbinate a conferenze per sostenere una causa di salute pubblica.

Nel 2025, Sur les Pas de SO festeggia il suo decimo anniversario con una camminata di 12 giorni a sostegno della salute ambientale: « Prevenzione sanitaria, territori e ambiente »

Dal 15 al 26 agosto, è possibile partecipare: per un giorno, per più giorni o per l’intero percorso da Mont St Michel a Caen.

Espanol :

Del Mont Saint Michel a Caen: un itinerario de 12 días.

Desde 2015, la asociación Sur les Pas de SO organiza marchas solidarias combinadas con conferencias para apoyar una causa de salud pública.

En 2025, Sur les Pas de SO celebra su 10º aniversario con una marcha de 12 días en apoyo de la salud medioambiental: « Prevención sanitaria, territorios y medio ambiente »

Del 15 al 26 de agosto, puede participar: durante un día, varios días o todo el recorrido del Mont St Michel a Caen.

