Dans les pas des animaux : moule ton empreinte La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 10:00 – 12:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription En famille

Les traces peuvent être éphémères mais leurs moulages sont éternels. Apprenez à reconnaître les empreintes des animaux sauvages et fabriquez votre moulage lors de cet atelier.Atelier parent-enfant à partir de 6 ans.Par la Ligue pour la protection des oiseaux (44)

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain 44800

02 28 25 24 87 https://www.saint-herblain.fr/agenda/dans-les-pas-des-animaux-moule-ton-empreinte/



