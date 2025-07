Dans les pas des bâtisseurs Amphithéâtre gallo-romain Saintes

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes Charente-Maritime

Comment ce monumental amphi¬théâtre est-il né ? Extraction de la pierre, construction des voûtes, manutention des pierres les plus imposantes, montage des hautes parois verticales…

Amphithéâtre gallo-romain 20 rue Lacurie Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 97 73 85

English :

How did this monumental amphitheatre come into being? Quarrying the stone, building the vaults, handling the largest stones, erecting the high vertical walls?

German :

Wie ist dieses monumentale Amphitheater entstanden? Steinabbau, Bau der Gewölbe, Handhabung der größten Steine, Montage der hohen vertikalen Wände?

Italiano :

Come è nato questo anfiteatro monumentale? Estraendo la pietra, costruendo le volte, maneggiando le pietre più grandi, erigendo le alte pareti verticali?

Espanol :

¿Cómo se creó este anfiteatro monumental? ¿La extracción de la piedra, la construcción de las bóvedas, la manipulación de las piedras más grandes, el levantamiento de los altos muros verticales?

