Dans les pas d’Hélène Berr Mémorial de la Shoah Paris

D’avril 1942 à février 1944, Hélène Berr, une jeune étudiante juive, tient son journal intime dans le Paris occupé. Au fil des mots, entre relative insouciance et angoisse, la jeune femme fait part de son quotidien face au piège qui, étape après étape, se referme sur elle. Sa frappante lucidité et son talent d’écrivain font du journal d’Hélène Berr un témoignage inédit et précieux.

Le parcours dans le Quartier latin est accompagné de la lecture d’extraits du Journal mis en perspective avec la situation des Juifs à Paris sous l’Occupation.

RÉSERVER

Informations Durée : 2h30.

Niveau : bons marcheurs.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme, et la haine anti-LGBT+

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h00 à 16h30

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T15:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T17:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T14:00:00+02:00_2026-03-22T16:30:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

