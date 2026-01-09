Dans les pas du cueilleur d’algues avec dégustation Pointe Saint-Gildas Préfailles

Dans les pas du cueilleur d’algues avec dégustation

Pointe Saint-Gildas Parking de la Pointe Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-03-05 12:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-05 2026-03-21

Venez découvrir les algues sur le littoral préfaillais avec Echos Nature, notre spécialiste des sorties en bord de mer !

Partez à la découverte de l’algue sur le littoral préfaillais. Ce produit végétal marin n’aura plus de secret pour vous. Echos Nature, le spécialiste de l’algue vous explique tout !

Les algues sont précieuses car

Elles sont colorées différemment

Elles possèdent des textures variées

Elles ont des propriétés intéressantes

Elles ont des goûts propres à chacune d’elles

Elles apportent de l’originalité dans les recettes de cuisine

Le programme de cette sortie nature en bord de mer

À travers cette sortie, le cueilleur invite toute la famille sur les rochers à marée basse pour découvrir les différentes espèces d’algues, les déguster fraîches et transmettre quelques anecdotes et recettes gourmandes.

Bon à savoir

Sur inscription auprès d’Echos Nature

25 participants max

Équipement à prévoir vêtements adaptés à la météo, seau, une paire de ciseaux, bloc-notes, bottes ou chaussures plastiques

Le plus

Une dégustation d’algues vous est offerte par Echos Nature à l’issue de cette sortie nature ! Saveurs iodées garanties !

Cette expérience gustative marine ne vous laissera pas indifférent. Un pur régal pour vos papilles et pupilles !

Un nouveau monde culinaire va s’offrir à vous !

Pointe Saint-Gildas Parking de la Pointe Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 48 50 23 julie@echosnature.fr

English :

Come and discover the seaweed on the Prefecture coastline with Echos Nature, our specialist in seaside outings!

