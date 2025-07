Dans les Pas du Vigneron Château La Louvière Léognan

Dans les Pas du Vigneron Château La Louvière Léognan vendredi 11 juillet 2025.

Dans les Pas du Vigneron

Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac Léognan Gironde

Début : 2025-07-11

fin : 2025-09-10

Plongez dans une expérience sensorielle d’exception où chaque échange devient un voyage, chaque partage une émotion, et chaque instant une immersion profonde au cœur du vignoble.

Lors de cette visite exclusive, vous découvrirez les différentes facettes de notre savoir-faire, guidés par 2 artisans du vin :

Sébastien, notre chef de culture passionné, vous accueille dans les vignes avec authenticité. Depuis 25 ans, il façonne les vignes avec amour et précision, cherchant toujours à révéler le meilleur de notre terroir.

Sa maxime ‘Il n’y a pas de grand vin sans un beau raisin. »

Jean-Marc est maître de chai à Léognan depuis 1995. Il crée des vins alliant précision technique et sensibilité. Cet échange unique est l’occasion de partager son savoir-faire et nos secrets de fabrication. Entrez dans l’univers feutré des barriques où la magie opère. .

Château La Louvière 149 Avenue de Cadaujac Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 87 lalouviere@andrelurton.com

