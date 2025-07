Dans les pas d’un naturaliste Découverte de la biodiversité d’une sablière Parking de la carrière des Alleuds Brissac Loire Aubance

Dans les pas d’un naturaliste Découverte de la biodiversité d’une sablière Parking de la carrière des Alleuds Brissac Loire Aubance samedi 20 septembre 2025.

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Accompagnez une naturaliste lors d’inventaires biologiques au sein de la sablière des Alleuds. Vous découvrirez comment répertorier la faune et la flore des carrières (dont des espèces particulières), et profiterez également de la présence d’un(e) responsable de carrière pour découvrir le fonctionnement d’un site d’extraction de matériaux.

Intervenant Elodie PAILLOCHER CPIE Loire Anjou

Tenue/équipement à prévoir chaussures de marches et vêtements adaptés à la météo .

Parking de la carrière des Alleuds Les Alleuds Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 65 78 24 abic@loirelayonaubance.fr

English :

In the footsteps of a naturalist » Discovering the biodiversity of a sand pit »

German :

In den Fußstapfen eines Naturforschers » Entdeckung der Biodiversität in einer Sandgrube »

Italiano :

Sulle orme di un naturalista » Alla scoperta della biodiversità di una cava di sabbia »

Espanol :

Tras las huellas de un naturalista » Descubrir la biodiversidad de un arenal »

