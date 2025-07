Dans les pas d’un naturaliste Herbiers et faunes aquatiques Parking de Mantelon Val-du-Layon

Dans les pas d’un naturaliste Herbiers et faunes aquatiques Parking de Mantelon Val-du-Layon samedi 13 septembre 2025.

Dans les pas d’un naturaliste Herbiers et faunes aquatiques

Parking de Mantelon Denée Val-du-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans les pas d’un naturaliste Herbiers et faunes aquatiques

Venez découvrir le monde fascinant des écosystèmes aquatiques du Louet à Mantelon. Cette rivière qui est aussi un bras de Loire accueille une abondante végétation aquatique et de nombreuses libellules. Apprenez à reconnaître les plantes et les insectes et laissez-vous surprendre par cette biodiversité sensible et insoupçonnée.

Intervenant Armand LAMBERDIERE CPIE Loire Anjou

Tenue/équipement à prévoir bottes et chaussures de marches, vêtements adaptés à la météo .

Parking de Mantelon Denée Val-du-Layon 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 49 65 78 24 abic@loirelayonaubance.fr

English :

« In the footsteps of a naturalist: seagrass beds and aquatic fauna »

German :

« In den Fußstapfen eines Naturforschers: Seegraswiesen und Wasserfauna »

Italiano :

« Sulle orme di un naturalista: piante e animali acquatici »

Espanol :

« Tras las huellas de un naturalista: plantas y animales acuáticos

L’événement Dans les pas d’un naturaliste Herbiers et faunes aquatiques Val-du-Layon a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages