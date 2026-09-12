Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc
vendredi 18 septembre 2026 · Maison du Tourisme de Lambesc · Lambesc
Informations pratiques
Lambesc
Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine
Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 de 19h30 à 20h30. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:30:00
fin : 2026-09-19 20:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Lambesc, 1679 chaque année, le petit Versailles aixois s’anime pour accueillir toute la noblesse provençale.Familles
Une personnalité a laissé son empreinte sur la ville la célèbre Madame de Sévigné ! Mais qui se cache réellement derrière la plume ? Suivez ses dames de compagnie, éclairée à la lanterne, dans les rues de la ville pour découvrir le Lambesc d’antan, et tout connaître de cette grande dame ! .
Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr
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English :
Lambesc, 1679: Every year, the “little Versailles of Aix” comes alive to welcome the entire Provençal nobility.
L’événement Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc
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