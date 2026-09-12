Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine Maison du Tourisme de Lambesc Lambesc

Informations pratiques

Lambesc

Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine

Du vendredi 18 au samedi 19 septembre 2026 de 19h30 à 20h30. Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-19 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Lambesc, 1679 chaque année, le petit Versailles aixois s’anime pour accueillir toute la noblesse provençale.Familles

Une personnalité a laissé son empreinte sur la ville la célèbre Madame de Sévigné ! Mais qui se cache réellement derrière la plume ? Suivez ses dames de compagnie, éclairée à la lanterne, dans les rues de la ville pour découvrir le Lambesc d’antan, et tout connaître de cette grande dame ! .

Maison du Tourisme de Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

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English :

Lambesc, 1679: Every year, the “little Versailles of Aix” comes alive to welcome the entire Provençal nobility.

L’événement Dans les petits papiers de Madame de Sévigné Journées du Patrimoine Lambesc a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Tourisme de Lambesc