Dans les plis des cartes – Exposition Lieu Unique (le) Nantes mercredi 17 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-17 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition. Une carte donne forme à l’immensité qui nous entoure, elle traduit l’espace en deux dimensions pour nous permettre de comprendre le monde et nous y orienter. Constructions conceptuelles autant qu’objets utilitaires, les cartes sont par essence des créations?: elles épousent un savoir sélectif et une perspective particulière. Elles sont des interprétations partielles et partiales du monde qui laissent entrevoir en filigrane dominations et aspirations. À la croisée du réel et de l’imaginaire, la cartographie conjugue rigueur scientifique et créativité prospective. Entre art brut, art contemporain et recherches scientifiques, cette exposition réunit une douzaine de projets dont l’usage de la cartographie est autant documentaire que fictif. Pour les chercheurs, chercheuses et artistes présentés, la carte est un medium pour tracer des récits alternatifs sur l’exil, les crises climatiques ou géopolitiques. Elle est aussi un puissant vecteur d’utopie, capable de modéliser des scénarios inédits pour penser autrement les paysages de demain, notre rapport au vivant ou l’émergence de nouvelles technologies au service du bien commun. Exposition du 25 octobre 2025 au 11 janvier 2026 :mardi au samedi de 14h à 19hdimanche de 15h à 19h + vernissage de l’exposition vendredi 24 octobre 2025 à 18h30

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/evenement/dans-les-plis-des-cartes