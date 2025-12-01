Dans les rues de Quend Quend
Dans les rues de Quend Quend mardi 23 décembre 2025.
Dans les rues de Quend
Quend Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23 09:00:00
fin : 2025-12-23 20:00:00
Date(s) :
2025-12-23
Christmas Carols organisés par Les Quennois Chantent 0 .
Quend 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 21 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dans les rues de Quend Quend a été mis à jour le 2025-06-25 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre