Dans les secrets de l’Or blanc d’Orient, Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine, Mehun-sur-Yèvre

Informations pratiques

Dans les secrets de l’Or blanc d’Orient 19 et 20 septembre Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière une exposition ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Claire Centrès, assistante de conservation au musée Charles-VII et co-commissaire de l’exposition, vous invite à découvrir Or blanc d’Orient et à en dévoiler quelques secrets.

Au cours de cette visite commentée d’une heure à une heure et demie, découvrez les œuvres présentées, leur histoire et les choix qui ont guidé leur présentation. Claire Centrès vous dévoilera également les coulisses de l’exposition : recherches, sélection des pièces, conception et étapes de sa mise en place.

Fruit d’une année d’études et de recherches, Or blanc d’Orient révèle les riches collections de porcelaines asiatiques du musée Charles VII et explore leur influence sur les productions européennes et berrichonnes. De la Chine et du Japon aux ateliers de Mehun-sur-Yèvre, plus de 100 œuvres racontent la circulation des formes, des motifs et des savoir-faire entre l’Orient et l’Occident, du XVIIe au XXe siècle. Une invitation à découvrir des pièces rares ou méconnues et à poser un nouveau regard sur les collections du musée.

Musée Charles-VII – site du Pôle de la Porcelaine rue des Grands Moulins Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire 02 48 57 06 19 https://www.ville-mehun-sur-yevre.fr/tourisme/decouvrir-la-ville/patrimoine/pole-de-la-porcelaine Un écrin d’exception

À l’ombre du château, le musée est un écrin de verre posé sur les rives de l’Yèvre, dans la verdure des jardins du duc de Berry. Cette nature qui exalte l’Art nouveau est complice de la lumière qui sublime les chinoiseries ou les pâtes d’application… La galerie des curiosités vous révèlera bien des secrets pour une autre approche de cette céra­mique d’exception !

Comprendre l’Histoire

“L’or blanc et le Berry” c’est une longue et belle histoire ! Depuis l’extrême fin du XVIIIe s. des aventuriers de l’industrie s’y installent. Hache à Vierzon, Pillivuyt et ses fabrications Spéciales à Mehun deviennent des moteurs pour de nombreuses autres manufactures. Une aventure industrielle et technologique, humaine et créatrice qui vous est racontée au travers d’une exceptionnelle scénographie. Tout au long du XIXe s., les arts industriels sont portés au summum de leurs possibilités et honorent les Expositions universelles.

Les oeuvres

Alliance des terres, du kaolin et de l’eau, magie du feu, les œuvres exposées sont l’aboutissement de savoir – faire inégalés. Souvent primées lors des Expositions universelles, ces œuvres magnifient le XIXe s. jusqu’à l’entre deux guerres, du retour d’Égypte aux Arts décoratifs. Céladon, pâte-sur-pâte, barbotine, sujets improbables ou techniques uniques, les collections se distinguent par leur diversité qu’éclipse le sublime !

Les expositions

Tous les ans, le musée propose différentes expositions autour des arts et des savoir-faire de la céramique, des arts de la table ou des métiers d’exception. Des expositions ouvertes pour tous les regards, pour petits et grands, avec des programmations de visites et d’ateliers de découverte. Renseignez-vous, car il y a toujours quelque chose à faire au musée ! Accès PMR.

Parking du Château, place du Général Leclerc

Que se cache-t-il derrière une exposition ? À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Claire Centrès, assistante de conservation au musée Charles-VII et co-commissaire de l’exposition, à à…

©Service Communication, Ville de Mehun-sur-Yèvre