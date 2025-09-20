Dans les sous-sols de l’Aquaparc Aquaparc Saint-Nazaire

Dans les sous-sols de l’Aquaparc Aquaparc Saint-Nazaire samedi 20 septembre 2025.

Dans les sous-sols de l’Aquaparc Samedi 20 septembre, 09h15, 10h15, 11h15, 12h15, 14h30, 15h30, 16h30 Aquaparc Loire-Atlantique

Réservation obligatoire. Inscriptions à partir de septembre. Visite de 45 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:15:00

La visite vous ouvre les portes d’une machinerie rarement vue : celle de l’Aquaparc de Saint-Nazaire. Elle vous parlera aussi de son architecture. Elle s’inscrit dans un site patrimonial avec lequel elle dialogue : le parc paysager et la soucoupe. L’insertion du bâtiment dans un paysage dessiné lors de la Reconstruction a été un enjeu. Peut-être est-il un futur patrimoine du 21° siècle ? Une visite pour se faire son idée !

Aquaparc avenue Léo Lagrange 44600 Saint-Nazaire 44600 Cité Scolaire Loire-Atlantique Pays de la Loire

La visite vous ouvre les portes d’une machinerie rarement vue : celle de l’Aquaparc de Saint-Nazaire. Elle vous parlera aussi de son architecture. Elle s’inscrit dans un site patrimonial avec lequel…

Photographe Bruno Bouvry, Ville de Saint-Nazaire