DANS LES YEUX D’AUDREY – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers

DANS LES YEUX D’AUDREY – CENTRE DES CONGRES D’ANGERS Angers mardi 27 janvier 2026.

DANS LES YEUX D’AUDREY Début : 2026-01-27 à 20:00. Tarif : – euros.

En raison d’une modification du planning de l’artiste, nous devons reporter le spectacle DANS LES YEUX D’AUDREY prévu le Dimanche 27 Avril 2025 à 17h30 au Centre des Congrès d’Angers (49) est reporté au Mardi 27 Janvier 2026 à 20h00.Les billets du 27/04/2025 restent valables pour la date de report du 27/01/26.Dans le cas d’une indisponibilité sur la date de report, le remboursement est possible auprès du point de vente où vous avez acheté vos billets. La compagnie François Mauduit présente une originale évocation chorégraphique inspirée de l’actrice Audrey Hepburn.François Mauduit, ancien soliste de Maurice Béjart, entouré de 16 danseurs internationaux* retrace les moments clés de la vie de l’iconique Audrey Hepburn entre élégance, légèreté et mélancolie.Née en 1929 à Bruxelles, Audrey Hepburn est abandonnée par son père à l’âge de 6 ans. Dans le pensionnat anglais où elle est envoyée, la petite fille se réfugie dans la danse classique. Cependant les privations pendant la guerre l’affaiblissent considérablement, l’éloignant petit à petit de son rêve de devenir danseuse. Dans les années 1950, à Londres, elle joue principalement dans des pièces de théâtre et des comédies musicales. Rapidement elle attire l’attention de l’industrie du cinéma et elle décroche son premier grand rôle dans le film Vacances romaines en 1953. Ce film lui a valu un Oscar de la meilleure actrice, lançant sa carrière internationale. Audrey Hepburn crève l’écran dans de nombreux films à succès : Sabrina , My Fair Lady , et le cultissime Breakfast at Tiffany’s . Elle devient l’une des plus grandes icônes de l’âge d’or du cinéma hollywoodien, recoonue pour son charme, sa grâce et son élégance, et sa capacité à captiver le public avec son jeu d’acteur naturel et émouvant.A partir de 1970, à l’apogée de sa carrière, Audrey Hepburn prend volontairement la décision de s’éloigner des plateaux de cinéma afin de se consacrer à ses enfants et s’implique dans l’humanitaire. Nommée Ambassadrice de bonne volonté à l’Unicef, dès lors, elle va sillonner le monde au service des enfants du Tiers Monde.Aujourd’hui, Audrey Hepburn est toujours considérée comme l’une des plus grandes actrices de tous les temps et sa beauté intemporelle continue d’influencer la mode et le monde du cinémaBallet pour 16 danseurs librement inspiré de la vie d’Audrey HepburnFrançois Mauduit chorégraphie et mise en scèneCompagnie François MauduitNote d’intention du chorégrapheA l’opéra, on m’a appris que la danse était avant tout une question d’élégance. Ensuite, Maurice Béjart m’a appris que la danse était un don de soi qui libère sa part de mystère, de magie, de secrets subtils entre puissance intérieure, force quasi-animale et spiritualité mystique. Ma création sur Audrey Hepburn est ce tout. Vivre ou revivre la vie d’Audrey, c’est se plonger dans une ambiance qui fait rêver mais, derrière les paillettes, c’est une vie qui oscille entre hyper-sensibilité, amours déçues, et paix intérieure… Elle qui rêvait d’être ballerine , a toujours conservé cette élégance, cette beauté jamais surannée, toujours lumineuse et éternellement inspirante. Pour côtoyer les astres et suivre cette étoile, tous les danseurs m’ont porté, toutes les œuvres musicales choisies m’ont transcendé, Audrey Hepburn m’a inspiré…Comme l’écrivait Jacques Brel, dans sa chanson éponyme : Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, … aimer jusqu’à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d’atteindre l’inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l’étoile… Je vous invite à suivre l’étoile Audrey Hepburn.François Mauduit

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CENTRE DES CONGRES D’ANGERS 33 BD CARNOT 49100 Angers 49