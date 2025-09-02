Dans les yeux de Monet – Clovis Cornillac Le Pin Galant Mérignac

Dans les yeux de Monet – Clovis Cornillac Le Pin Galant Mérignac mardi 10 mars 2026.

Dans les yeux de Monet – Clovis Cornillac Mardi 10 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 46 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 40 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 € / SCOLAIRES : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-10T20:30:00 – 2026-03-10T22:00:00

Fin : 2026-03-10T20:30:00 – 2026-03-10T22:00:00

Depuis sa sublime performance dans « La Contrebasse », cela faisait dix ans que l’on n’avait pas revu Clovis Cornillac fouler les planches d’un théâtre. Il revient, époustouﬂant dans un rôle à la mesure de son talent. À travers chaque mot, chaque posture, il est le créateur des Nymphéas…

1892, Claude Monet a 52 ans et des problèmes d’argent malgré le succès de la série des Peupliers. Il vient de s’installer dans un atelier dont la verrière donne sur la cathédrale de Rouen, sujet qu’il a choisi pour ses prochaines toiles. Mais l’obscurité et le doute quant à ses talents de peintre l’ont envahi. Le chagrin d’avoir perdu sa femme et la dépression l’empêchent de se mettre au travail.

Tout change avec l’apparition à l’improviste d’une jeune modèle venue essayer un corset dans la boutique de lingerie en dessous. D’abord exaspéré, le peintre se laisse peu à peu apprivoiser par la jeune fille, dont le naturel et la bonne humeur finissent par sortir l’artiste de son abattement.

Un matin, la lumière est belle, la cathédrale rayonne… Monet redécouvre la grâce et le goût de peindre.

Un vrai moment de bonheur théâtral !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2793 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Clovis Cornillac revient, époustouﬂant dans un rôle à la mesure de son talent. À travers chaque mot, chaque posture, il est le créateur des Nymphéas… theatre peinture

Cyril Bruneau