KERY JAMES – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

Dans les Yeux de Monet Début : 2026-03-31 à 20:30. Tarif : – euros.

K-WET PRODUCTION PRÉSENTE : DANS LES YEUX DE MONETElle vient perturber son quotidien.Elle deviendra sa source d’inspiration.En 1892, Claude Monet s’enferme plusieurs mois au-dessus d’une boutique de lingerie et mode à Rouen, pour peindre la Cathédrale. Mais l’obscurité et le doute l’ont envahi.Il est alors rejoint par une jeune modèle de la boutique venue passer un corset.Elle l’exaspère, elle l’insupporte.Mais peut-être saura-t-elle aussi lui rendre la grâce.

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37