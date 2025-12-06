CHAPELIER FOU – LE ROI ET L OISEAU – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

STS EVENEMENTS PRÉSENTE : CHAPELIER FOU – LE ROI ET L’OISEAUGrandes ŒuvresTitre : Chapelier Fou – Le Roi et l’OiseauSous-titre : En ciné-ConcertDate : Samedi 6/12/2025Horaire : 20hDistribution : Louis Warynski violon, synthés, toy piano, melodica, guitare, harmoniumMarie Lambert ou Louise Beaudoire violon, trompette, glockenspielClaire Moret violoncelle, flûtes, synthés, glockenspielMaxime François alto, autoharp, melodica, boîte à musiqueChapeau : L’Auditorium, la salle emblématique de La Seine Musicale avec sa disposition à 360 degrés et en vignoble, est l’écrin idéal pour accueillir Les Grandes Œuvres, une programmation qui convie grands orchestres, chœurs et récitals intimistes. Chaque saison l’orchestre résident à La Seine Musicale, Insula orchestra, ainsi que les grands orchestres français et internationaux se produisent aux côtés de solistes et d’artistes émergents qui font l’actualité de la musique classique.Description : Chef-d’œuvre de l’animation française signé Paul Grimault et Jacques Prévert et inspiré de La Bergère et le Ramoneur de Hans Christian Andersen, Le Roi et l’Oiseau bouleverse les codes du genre et inspire les plus grands noms du cinéma d’animation. En s’éloignant des standards du studio de Walt Disney, ses créateurs proposent une fable politique et sociale, et touchent un large public, au-delà des enfants et des adolescents. Avec ce ciné-concert, Louis Warynski (aliasChapelier Fou) compositeur et multi instrumentiste, s’empare de la musique originale de Wojciech Kilar et en propose une relecture inventive à la hauteur de l’œuvre originale. Il agrège un univers fort et captivant, avec des compositions douces où les instruments se mélangent à des programmations électroniques. Sur scène, entouré d’un quatuor à cordes, il tisse un écrin sonore mêlant textures électroniques et instruments acoustiques, le tout dans une alchimie envoûtante.« Il ne s’agit pas uniquement de moderniser la musique originale, mais plutôt d’apporter un éclairage différent, ce qui rendra la force de l’œuvre plus évidente encore». – Chapelier FouUn moment suspendu, à vivre en famille ou entre mélomanes, les yeux et les oreilles grandes ouverts.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92