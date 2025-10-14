Dans les yeux de Monet Théâtre L’Hermine Saint-Malo

Dans les yeux de Monet

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

La lumière au bout du pinceau.

Un spectacle qui nous transporte dans l’univers intime du peintre Claude Monet, incarné par Clovis Cornillac.

N’avez-vous jamais laissé le doute vous envahir ? C’est le cas de Claude Monet en 1892, lorsqu’il s’enferme dans un atelier au-dessus d’une boutique de lingerie à Rouen.

Comme tout un chacun, sa vie est faite de hauts et de bas, et à cet instant précis le Maitre de l’impressionnisme touche le fond. L’inspiration lui fait défaut, il n’arrive plus à peindre.

Tout change avec l’arrivée d’une jeune modèle venue essayer un corset.

Depuis La Contrebasse au Théâtre de Paris en 2014, cela faisait une dizaine d’années que l’on avait pas revu le comédien.

Clovis Cornillac fouler les planches de théâtre. Il interprète ici une pièce écrite par Cyril Gély (lauréat du Grand Prix du Jeune Théâtre de l’Académie Française).

Signé Dumas en 2004 et du César de la Meilleure adaptation pour Diplomatie en 2015), dans une mise en scène de l’expérimenté Tristan Petitgirard (La Machine de Turing, La Maison du Loup). .

Théâtre L’Hermine Place Bouvet Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

