Dans les yeux d’un poisson Domaine de Menez Meur Hanvec

Dans les yeux d’un poisson 20 et 21 septembre Domaine de Menez Meur Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le Parc d’Armorique invite les visiteurs, petits et grands, à se glisser dans la peau d’un poisson !

Au programme :

Un plongée au coeur des herbiers de zostères et sous les champs de blocs grâce à des casques en réalité virtuelle ;

Une découverte des habitats marins et des actions pour les préserver avec une maquette immergée ;

Un grand jeu de l’oie pour devenir fin connaisseur des espèces littorales ;

Un chamboule-tout pour tester son agilité et ses connaissances sur les bons réflexes en milieux naturels ;

L’accès au domaine, aux animations, aux sentiers de randonnée et à la ferme pédagogique de Menez Meur est gratuit. Côté restauration, Ti Karin’ – Un bonheur de crêpes sera aux billigs le dimanche pour proposer de délicieuses crêpes de froment et de blé noir.

Domaine de Menez Meur Menez Meur, 29460, Hanvec Hanvec 29460 Finistère Bretagne 02 98 68 81 71 https://menez-meur.pnr-armorique.fr/

