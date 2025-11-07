DANS L’INSTANT PRÉSENT Place du Marché aux Cochons Toulouse
Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Début : 2025-11-07 20:30:00
fin : 2025-11-08 22:50:00
2025-11-07
« Dans l’instant présent » c’est l’histoire entièrement improvisée de deux humains bien ancrés dans leur présent, mais qui n’échapperont ni à leur passé ni à leur futur.
L’instant présent ! Cet espace magique ou rien ne peut arriver, où on largue nos bagages encombrants et on ne pense pas aux conséquences de nos actes ! Mais… peut-on réellement se passer du passé et laisser l’avenir dans le futur ? Comment faire exister l’un sans les deux autres ? 8 .
English :
« Dans l’instant présent » is the improvised story of two human beings who are firmly rooted in the present, but who can’t escape their past or their future.
German :
« Im Augenblick der Gegenwart » ist die völlig improvisierte Geschichte zweier Menschen, die fest in ihrer Gegenwart verankert sind, aber weder ihrer Vergangenheit noch ihrer Zukunft entfliehen können.
Italiano :
« Dans l’instant présent » è una storia interamente improvvisata su due persone saldamente radicate nel presente, ma che non possono sfuggire al loro passato o al loro futuro.
Espanol :
« Dans l’instant présent » es una historia totalmente improvisada sobre dos personas firmemente ancladas en el presente, pero que no pueden escapar de su pasado ni de su futuro.
