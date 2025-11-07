DANS L’INSTANT PRÉSENT Place du Marché aux Cochons Toulouse

DANS L’INSTANT PRÉSENT Place du Marché aux Cochons Toulouse vendredi 7 novembre 2025.

DANS L’INSTANT PRÉSENT

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:50:00

Date(s) :

2025-11-07

« Dans l’instant présent » c’est l’histoire entièrement improvisée de deux humains bien ancrés dans leur présent, mais qui n’échapperont ni à leur passé ni à leur futur.

L’instant présent ! Cet espace magique ou rien ne peut arriver, où on largue nos bagages encombrants et on ne pense pas aux conséquences de nos actes ! Mais… peut-on réellement se passer du passé et laisser l’avenir dans le futur ? Comment faire exister l’un sans les deux autres ? 8 .

Place du Marché aux Cochons CENTRE CULTUREL DES MINIMES Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie

English :

« Dans l’instant présent » is the improvised story of two human beings who are firmly rooted in the present, but who can’t escape their past or their future.

German :

« Im Augenblick der Gegenwart » ist die völlig improvisierte Geschichte zweier Menschen, die fest in ihrer Gegenwart verankert sind, aber weder ihrer Vergangenheit noch ihrer Zukunft entfliehen können.

Italiano :

« Dans l’instant présent » è una storia interamente improvvisata su due persone saldamente radicate nel presente, ma che non possono sfuggire al loro passato o al loro futuro.

Espanol :

« Dans l’instant présent » es una historia totalmente improvisada sobre dos personas firmemente ancladas en el presente, pero que no pueden escapar de su pasado ni de su futuro.

L’événement DANS L’INSTANT PRÉSENT Toulouse a été mis à jour le 2025-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE