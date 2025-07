Dans l’intimité des négociants | Visite commentée La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Cette visite commentée plonge le visiteur dans l’univers et l’intimité des négociants de la fin du XIXe siècle.

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

English :

This guided tour plunges visitors into the world and intimacy of late 19th-century merchants.

German :

Diese kommentierte Tour lässt den Besucher in die Welt und Intimität der Händler des späten 19. Jahrhunderts eintauchen.

Italiano :

Questa visita guidata immerge i visitatori nel mondo e nell’intimità dei mercanti della fine del XIX secolo.

Espanol :

Esta visita guiada sumerge al visitante en el mundo y la intimidad de los comerciantes de finales del siglo XIX.

