Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-12-30 15:00:00
Cette visite commentée plonge le visiteur dans l’univers et l’intimité des négociants de la fin du XIXe siècle.
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
English : In the intimacy of the merchants | Guided tour
This guided tour plunges visitors into the world and intimacy of late 19th-century merchants.
