Dans l’intimité des négociants | Visite commentée

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 15:00:00

fin : 2026-12-30 15:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-12-30

Cette visite commentée plonge le visiteur dans l’univers et l’intimité des négociants de la fin du XIXe siècle.

.

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : In the intimacy of the merchants | Guided tour

This guided tour plunges visitors into the world and intimacy of late 19th-century merchants.

L’événement Dans l’intimité des négociants | Visite commentée Cognac a été mis à jour le 2026-02-02 par Destination Cognac