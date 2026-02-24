Dans l’intimité d’une collection Galerie Morphose Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-24 13:00 – 18:30

Gratuit : non Entrée libre Tout public

Exposition-Vente – Immersion dans la collection personnelle du fondateur de Gab’Arts, Gaëtan Bartra. Collectionneur passionné d’art contemporain depuis de nombreuses années, Gaëtan Bartra a réuni au fil du temps des œuvres qui l’ont profondément ému, surpris, parfois déstabilisé, mais toujours intensément touché. Peintures, sculptures, œuvres sur papier, pièces uniques et éditions limitées composent un ensemble sensible et cohérent, reflet d’un regard engagé et sincère. À travers « Dans l’intimité d’une collection », le public est invité à découvrir non seulement des œuvres d’artistes prestigieux ou confirmés, mais aussi l’histoire d’un regard, d’un choix, d’une émotion.L’exposition met en lumière la force expressive de la peinture contemporaine, le dialogue entre matière et espace dans la sculpture, ainsi que la poésie lumineuse de la verrerie contemporaine.Une occasion rare d’entrer dans l’univers intime d’un collectionneur et de comprendre ce qui fait vibrer une collection.Explorons l’art, vivons l’émotion ! Exposition du 28 février au 11 avril 2026 :Mardi, mercredi, jeudi de 13h à 18h30Vendredi et samedi de 11h à 18h30 Vernissage jeudi 12 mars 2026 à 18h

Galerie Morphose Nantes 44000

https://galeriemorphose.com/



Afficher la carte du lieu Galerie Morphose et trouvez le meilleur itinéraire

