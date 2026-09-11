Dans l’oeil de Guillaume François : capturer l’instant sauvage, Musée municipal de Pontarlier, Pontarlier

Informations pratiques

Dans l’oeil de Guillaume François : capturer l’instant sauvage Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée municipal de Pontarlier Doubs

Gratuit pour tous, nombre de places 45. Réservation conseillée au 03.81.38.82.16 ou par mail à contact-musee@ville-pontarlier.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Photographe naturaliste et cofondateur de l’association « Je suis sensible », Guillaume François oeuvre à la protection des espèces sauvages et de leurs habitats. Lors d’une conférence qui retrace plus de 20 années de terrain et d’affûts, il vous invite à mieux comprendre ces enjeux à travers sa passion et son regard poétique.

Musée municipal de Pontarlier 2 place d’Arçon, 25300 Pontarlier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté 03 81 38 82 16 http://www.ville-pontarlier.fr Le Musée municipal de Pontarlier est installé depuis 1982 dans une imposante demeure bourgeoise au cœur de la ville. De discrets éléments décoratifs témoignent du passé de cette maison d’époque Renaissance plusieurs fois remaniée jusqu’à la Belle Époque. Il présente sur trois niveaux rénovés, l’histoire de Pontarlier et de ses environs selon un parcours original mêlant vestiges archéologiques, beaux-arts, gravures, affiches, photographies et objets du quotidien. Date de première ouverture : 1982.

Photographe naturaliste et cofondateur de l’association « Je suis sensible », Guillaume François oeuvre à la protection des espèces sauvages et de leurs habitats. Lors d’une conférence qui retrace plus…

©Guillaume François