Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais – Caen 26 juin 2025 09:00

Calvados

Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-26 09:00:00

fin : 2025-09-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-26

L’exposition dévoilera une sélection d’œuvres de la collection de Jean Claude Gandur, passionné d’art et collectionneur depuis plus de 40 ans. Masques océaniens, sculptures médiévales, peintures contemporaines ou objets antiques plus de 80 pièces emblématiques, venues d’horizons multiples, se rencontreront et dialogueront librement. À travers un parcours vivant et accessible, le visiteur découvrira un regard singulier porté par quatre principes fondamentaux la passion de collectionner, l’instinct du choix, l’audace des rapprochements et le désir de transmission. Une invitation à une exploration sensible et inattendue de l’art, à découvrir dès le 26 juin à l’Hôtel de Ville de Caen.

L’exposition dévoilera une sélection d’œuvres de la collection de Jean Claude Gandur, passionné d’art et collectionneur depuis plus de 40 ans. Masques océaniens, sculptures médiévales, peintures contemporaines ou objets antiques plus de 80 pièces emblématiques, venues d’horizons multiples, se rencontreront et dialogueront librement. À travers un parcours vivant et accessible, le visiteur découvrira un regard singulier porté par quatre principes fondamentaux la passion de collectionner, l’instinct du choix, l’audace des rapprochements et le désir de transmission. Une invitation à une exploration sensible et inattendue de l’art, à découvrir dès le 26 juin à l’Hôtel de Ville de Caen. .

Hôtel de Ville Esplanade Jean-Marie Louvel

Caen 14000 Calvados Normandie

English : Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais

The exhibition will unveil a selection of works from the collection of Jean Claude Gandur, art enthusiast and collector for over 40 years. Oceanic masks, medieval sculptures, contemporary paintings and antique objects: more than 80 emblematic pieces from a wide range of horizons will meet and interact freely. Through a lively and accessible tour, visitors will discover a singular vision driven by four fundamental principles: a passion for collecting, the instinct to choose, the audacity of bringing together and the desire to pass on. An invitation to a sensitive and unexpected exploration of art, to be discovered from June 26 at Caen?s Hôtel de Ville.

German : Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais

Die Ausstellung zeigt eine Auswahl von Werken aus der Sammlung von Jean Claude Gandur, der seit über 40 Jahren Kunstliebhaber und -sammler ist. Ozeanische Masken, mittelalterliche Skulpturen, zeitgenössische Gemälde und antike Objekte: Mehr als 80 symbolträchtige Stücke aus den unterschiedlichsten Bereichen werden sich hier begegnen und in einen freien Dialog treten. Auf einem lebendigen und zugänglichen Rundgang entdecken die Besucher einen einzigartigen Blick, der von vier Grundprinzipien getragen wird: die Leidenschaft des Sammelns, der Instinkt der Auswahl, der Mut der Annäherung und der Wunsch nach Weitergabe. Eine Einladung zu einer sensiblen und unerwarteten Erkundung der Kunst, die Sie ab dem 26. Juni im Rathaus von Caen entdecken können.

Italiano :

La mostra presenta una selezione di opere della collezione di Jean Claude Gandur, appassionato d’arte e collezionista da oltre 40 anni. Maschere oceaniche, sculture medievali, dipinti contemporanei e oggetti antichi: più di 80 pezzi emblematici provenienti da una vasta gamma di orizzonti si uniranno e dialogheranno liberamente. I visitatori della mostra potranno scoprire un approccio unico basato su quattro principi fondamentali: la passione per il collezionismo, l’istinto della scelta, l’audacia di riunire le opere d’arte e il desiderio di trasmetterle. Un invito a un’esplorazione sensibile e inaspettata dell’arte, da scoprire a partire dal 26 giugno presso il Municipio di Caen.

Espanol :

La exposición mostrará una selección de obras de la colección de Jean Claude Gandur, aficionado al arte y coleccionista desde hace más de 40 años. Máscaras oceánicas, esculturas medievales, pinturas contemporáneas y objetos antiguos: más de 80 piezas emblemáticas procedentes de horizontes muy diversos se reunirán y entablarán un diálogo libre. Los visitantes de la exposición podrán descubrir un enfoque único basado en cuatro principios fundamentales: la pasión por el coleccionismo, el instinto de elección, la audacia a la hora de reunir objetos y el deseo de transmitirlos. Una invitación a una exploración sensible e inesperada del arte, que podrá descubrir a partir del 26 de junio en el Ayuntamiento de Caen.

L’événement Dans l’Œil du collectionneur. En route vers le futur musée caennais Caen a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Caen la Mer