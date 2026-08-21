Dans l’œil du photographe, Mairie de Bretigny, Bretigny

Informations pratiques

Dans l’œil du photographe Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Mairie de Bretigny Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Partez à la découverte de Bretigny comme vous ne l’avez jamais vu avec notre jeu de piste « dans l’oeil du photographe ! »

Remontez le temps et explorez le village d’hier à aujourd’hui.

À partir de photos anciennes, retrouvez les lieux, observez les changements et comparez les paysages et l’architecture.

Un jeu ludique et culturel, à vivre en solo, en famille ou entre amis.

Rendez-vous à la mairie pour récupérer votre livret et en savoir plus.

Une surprise attend les meilleurs détectives du passé !

Mairie de Bretigny 2 rue de la Mairie, 21490 Bretigny Bretigny 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 35 73 39 https://www.bretigny-les-norges.fr/ Parking gratuit à proximité.

Partez à la decouverte de BRETIGNY comme vous ne l’avez jamais vu avec notre jeu de piste : dans l’oeil du photographe !

© Mairie de Bretigny